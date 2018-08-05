Россияне прилетели из Варны в Москву с почти 11-часовым опозданием

Россияне прилетели из Варны в Москву. Около ста россиян "застряли" в болгарском аэропорту из-за поломки самолета компании Bul Air на 11 часов.

Пассажиры были проинформированы о задержке, обеспечены прохладительными напитками. Во Внуково они прибыли в 21:10, передает ТАСС.