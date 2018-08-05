Ефимова стала чемпионкой Европы на стометровке брассом

В Глазго на чемпионате Европы по плаванию россиянка Юлия Ефимова в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом показала лучшее время — 1 минута 05,53 секунды. Она стала обладательницей золотой медали.

Рута Мейлутите из Литвы оказалась второй (1.06,26). Бронзовую медаль завоевала итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).