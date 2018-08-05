19 человек стали жертвами землетрясения на Ломбоке

Два десятка человек стали жертвами землетрясения в Индонезии, которое произошло в воскресенье на острове Ломбок, сообщает агентство Франс Пресс.

Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Магнитуда землетрясение оценивается в 6,6 балла. Эпицентр землетрясения находился в 50 км к северо-востоку от города Матарам — столице индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара.