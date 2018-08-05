Танковый биатлон: определились все участники полуфиналов

Эта неделя — и не только по всей России — проходит под знаком "Армейских игр". Между собой соревнуются военные 32-х стран. Состязания проходят одновременно в семи государствах на 24-х площадках. Но самый зрелищный конкурс — танковый биатлон — проводится на подмосковном полигоне Алабино. Определились все участники полуфиналов. Наша команда уверенно занимает первое место, не уступив соперникам ни разу за все предыдущие дни.

Вот он в брызгах воды вырывается на бруствер, и публика ахает: 77 километров в час – скорость для танка немыслимая. А это — уже на трибунах — российский экипаж, установивший рекорд: Саян Самбуев, Владислав Реймер и Михаил Криводонов. Сейчас — главные претенденты на победу.

"Машины же у нас одинаковые участвуют. А вот умение подготовить машину и любить танк… Он же это чувствует. От этого, конечно, многое зависит", — рассказал главный судья танкового биатлона Роман Бинюков.

На своих машинах ездит только Китай — они называются "Тайп 96Б". Индия тоже привозила свои – "Бхишма" - но это были выпущенные по лицензии наши Т-90, и в этом году индийцы, как и все остальные, пересели на российскую модель Т-72Б3 — удобную и надежную.

Та же броня и то же орудие, даже в названии — разница лишь в одной цифре, но Т-72Б3 отличается от предыдущей модификации — Т-72Б — как прогулочное авто от гоночного болида. Двигатель мощнее на 1200 лошадиных сил. Общая цена модернизации — 52 миллиона рублей. Из них 30 — стандартный ремонт, а остальное — дополнительные опции по желанию заказчика.

Правила простые: быстро пройти всю дистанцию — а на ней восемь сложнейших ландшафтных препятствий — и поразить три цели: условные "танк", "вертолет" и "ручной противотанковый гранатомет". За каждый промах — штрафной пит-стоп, проверка всех механизмов, а это вовсе не секундное дело.

Почувствовать всю мощь многотонной махины можно, конечно, только на броне. Вся четырехкилометровая трасса танкового биатлона — как на ладони: и огневые рубежи, и препятствия видно гораздо лучше, чем экипажу изнутри.

Регламентируется вес танка — не меньше сорока тонн — и боеприпасы у всех должны быть одинаковые. За всем этим внимательно следят тысячи зрителей и международное жюри.

"У нас везде идет видеофиксация. Каждого препятствия, каждого выстрела. Перед каждой мишенью у нас находится видеокамера. Помимо этого, судьи убывают для визуального осмотра каждой мишени", — пояснил Александр Перязев, главный судья международных Армейских игр-2018.

С каждым годом все больше и судей, и стран-участниц. Впервые в танковый биатлон играют ЮАР, Вьетнам, Мьянма и Сирия.

"Российские танки — самые мощные в мире. У них и двигатель, и вооружение — все на высоком уровне. Мы очень — я говорю о сирийских военных в целом — гордимся тем, что можем пользоваться этими машинами", — сказал один из сирийских военных.

В "Формуле-1" это принято называть "конюшней", а в танковом биатлоне – "рембазой". Красные, желтые, синие, зеленые — в таком разноцветном ряду грозные боевые машины выглядят игрушечными. Но пушечный ствол вытянутой рукой не достанешь, а одна заправка — тысяча двести литров.

Тонкости подготовки – секрет, и только закрытый Иран согласился приоткрыть завесу тайны. Показывают, как настроить прицел, смазать гашетку пулемета и установить национальный флаг, чтобы не упал от тряски.

Танковый биатлон — самая зрелищная, но далеко не единственная дисциплина придуманных в России международных Армейский игр. Здесь снайперы соревнуются в меткости стрельбы, авиация демонстрирует слаженность воздушных звеньевых построений, а моряки стараются быстрее соперников задраить пробоину военного корабля. Это все равно, что масштабные совместные учения. В семи странах — больше двадцати полигонов, все рода войск и все подразделения. И к каждым новым Армейским играм присоединяются все новые государства. Их уже тридцать два.