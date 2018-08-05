Александра Расторгуева похоронят 7 августа

Александр Расторгуев, убитый в ЦАР, будет похоронен 7 августа в Москве. Такова воля его родственников, написал в Facebook Павел Костомаров.

Отпевание начнется 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Расторгуев родился в 1971 году в Ростове-на-Дону. Учился на филфаке Ростовского государственного университета. В 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге (1998).

Работал режиссёром ГТРК «Дон-ТР». За съёмку фильма «Чистый четверг» творческая группа фильма была уволена руководством «Дон-ТР»[4]. Работал в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию «Кино».

Жил и работал в Ростове-на-Дону