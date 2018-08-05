Покушение на Мадуро: подозреваемые задержаны

В Венесуэле задержаны шесть человек, подозреваемые в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро, передает ТАСС со ссылкой на информацию венесуэльского министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестора Ревероля.

Ранее о задержании подозреваемых сообщил в своем Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники. Он, в частности, написал, что двое молодых людей, Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке Поэт и Янни Фабиана Перния Коронель, известная как Мария, были арестованы в штате Баринас на пути в штат Тачира (западный штат на границе с Колумбией). Еще четверо молодых людей были арестованы в районе проспекта Боливар вскоре после покушения. Сейчас они находятся под стражей, их личности устанавливаются.

Между тем обстановка в столице Венесуэлы спокойная. По сообщению неназванного дипломатического источника в Каракасе, город живет обычной жизнью, разве что появились дополнительные посты полиции.

Оппозиционное движение "Широкий фронт свободная Венесуэла" предполагает, что попытка покушения на Мадуро может стать для властей поводом усилить давление на политических противников, а также отвлечь внимание общественности в стране и за рубежом от социального и экономического кризиса.

Со своей стороны президент Боливии Эво Моралес обвинил США в том, что они готовят военное вторжение в Венесуэлу и ищут поддержки у лидеров латиноамериканских стран. Это попытки империи провести переворот (в Венесуэле)", — написал Моралес в воскресенье в своем Twitter.

En los últimos 12 meses, el Vpdte. de EEUU Mike Pence hizo 3 viajes a Latinoamérica para reunirse con al menos 8 presidentes a los que demandó apoyo para una intervención militar contra el hermano presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Esos son los aprestos golpistas del imperio — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 5 августа 2018 г.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти не принимали никакого участия в покушении на президента Мадуро. МИД Колумбии, в свою очередь, выступил с заявлением, в котором отрицает причастность Боготы к инциденту с покушением на президента Венесуэлы. С осуждением попытки покушения и насилия выступил ряд государств, в частности Россия, Никарагуа, Куба, Сальвадор, Испания и Эквадор.