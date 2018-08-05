Умер член французского Движения Сопротивления Арсен Чакарян

Деятель французского Движения Сопротивления Арсен Чакарян, родившийся в Турции в 1916 году, умер в больнице Поля Брусса в городе Вильжюиф (Париж, Франция).

Это последний участник антифашистской группы Мисака Манушяна. В годы Второй мировой войны они ликвидировали коменданта Парижа генерала фон Шамбурга, виновного в массовых расстрелах.

В 2012 году Чакарян стал офицером ордена Почетного легиона, а в 2017 году получил звание командора этого ордена (высшая награда во Франции), передает ТАСС.