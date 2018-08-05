5 августа 201820:47
Чемпионат Европы. Фесикова стала второй в заплыве на 50 метров
Россиянка Анастасия Фесикова в финальном заплыве на дистанцию 50 метров на спине показала второй результат на чемпионате Европы по плаванию. Ее время — 27,31 секунды. Российская пловчиха принесла в копилку сборной восьмую медаль на турнире.
Первое место заняла британка Джорджия Дэвис (27,23). Финская спортсменка Мимоса Яллоу (27,70) завоевала бронзовую награду.
Ранее Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы на стометровке брассом.
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