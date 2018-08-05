Болтон: Трамп дал Киму мастер-класс по дипломатии

Президент США Дональд Трамп проводит мастер-класс в области дипломатии открытых дверей и возможностей для лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я считаю, что сейчас президент (Трамп) дает Ким Чен Ыну мастер-класс в том, как держать двери распахнутыми. Если Северная Корея не сообразит, как пройти в эти двери, даже самые жесткие критики не смогут обвинить президента в том, что он раскрыл эти двери недостаточно широко", — приводит слова Болтона ТАСС.

По словам помощника американского президента, межкорейские консультации не являются для Вашингтона приоритетными вопросами. Он напомнил, что главной целью США является денуклеаризация КНДР, и для достижения этой цели необходим обмен посланиями на эту тему.

Срок в один год, отпущенный для достижения задачи ядерного разоружения Северной Кореи, администрация Трампа считает чисто условным, продолжил Болтон. Вместе с тем он не исключил, что, если власти КНДР примут стратегическое решение "сдать ядерные вооружения", они смогут добиться этого через год.

На шутку о том, что американцы еще нескоро начнут обустраивать зоны отдыха на пляжах кНДР, помощник президент США заявил: "Мне при любых обстоятельствах не нужен домик для отдыха на пляже в Северной Корее".

Документ, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности, был подписан по итогам саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.