Россиянин нашел в подвале рукописи Руссо. Но это не точно

В подвале жилого дома под Санкт-Петербургом найдены рукописи вероятно Жан-Жака Руссо.

Об этом сообщил у себя в Facebook житель Гатчины Алексей Беляев. По его словам, найденные письма ему предложил купить некий мужчина, однако когда Беляев обратился повторно, выяснилось, что рукописи куплены неизвестным коллекционером.

Подлинность рукописей не подтверждена. Но если они действительно написаны Руссо, подтвердится, что философ бывал в России инкогнито.

Также станут известны подробности его путешествия.