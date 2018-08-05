Сирия: боевики продолжают обстрелы в Идлибе

Сирийские боевики продолжают обстреливать населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в воскресенье, он уточнил, что в течение минувших суток населенный пункт Мамухия был обстрелян пять раз; под обстрел также попали поселки Бейт-Джнауро в провинции Латакия и район Хандрат города Алеппо. Цыганков в очередной раз призвал лидеров боевиков присоединиться к мирному урегулированию в стране.

Он рассказал также, что представители российского Центра провели гуманитарную акцию в нескольких районах Алеппо: жителям передали продовольственные наборы и комплекты школьных принадлежностей, а также раздали около тонны хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 90 сирийцам, в том числе 46 детям, передает РИА Новости.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1885 гуманитарных акций, добавил Цыганков.