Велогонщица Шмелева победила на чемпионате Европы в спринте

Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в индивидуальном спринте на треке. Гонка прошла в Глазго. В финале россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Войновой.

Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Франции Матильда Грос.

Отметим, что ранее на турнире Шмелева и Войнова победили в командном спринте.