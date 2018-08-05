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5 августа 201823:41

Велогонщица Шмелева победила на чемпионате Европы в спринте

Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в индивидуальном спринте на треке. Гонка прошла в Глазго. В финале россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Войновой.

Бронзовую медаль в спринте завоевала представительница Франции Матильда Грос.

Отметим, что ранее на турнире Шмелева и Войнова победили в командном спринте.

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