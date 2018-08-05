От наводнений в Таиланде пострадали более 70 тысяч человек

На северо-востоке Таиланда более 70 тысяч человек пострадали от наводнений. Такие данные сообщили представители ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Как уточняется, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны, передает агентство "Интерфакс". Больше всего пострадала провинция Накхонпханом – там река Меконг вышла из берегов и затопила 12 районов (более 12 тысяч домашних хозяйств).

Ранее сотрудники ведомства предупреждали, что в Таиланде в связи с сезоном дождей до октября возможны ливни, наводнения и сход оползней.