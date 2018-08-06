Крушение двухмоторного самолета в США: пять человек погибли

В Южной Калифорнии двухмоторный самолет потерпел крушение. В результате ЧП пять человек погибли, сообщил телеканал KGO-TV.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Санта-Ана днем в воскресенье, 5 августа. Самолет Cessna 414 упал на парковку около торгового центра, передает РИА Новости.

Пять человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Никто из людей, находившихся в это время на земле, не пострадал. При падении самолет задел один из автомобилей на парковке, но его владелец в тот момент находился в здании торгового центра.

Пока не удалось установить причину случившегося. Федеральное управление гражданской авиации США отмечает, что за некоторое время до крушения пилот самолета сообщил о чрезвычайной ситуации.