Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 82

В Индонезии число жертв землетрясения на острове Ломбок увеличилось до 82 человек. Такие данные сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в стране.

Как уточняется, в результате землетрясения уже погибли 82 человека, сотни ранены. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места, передает РИА Новости.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на острове Бали, популярном у туристов.

Информации о россиянах, пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Ломбок и Бали, не поступало, сообщили ранее в Ростуризме.