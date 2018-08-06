Хакер взломал Tinder-аккаунт служащей ВВС Англии, чтобы получить данные об истребителе F-35

На прошлой неделе хакер взломал аккаунт в приложении для знакомств Tinder служащей королевских ВВС Великобритании (RAF) с целью получить данные об истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II.

Как впоследствии выяснилось, преступник пытался подружиться с другим служащим RAF, возможно, чтобы узнать детали и комментарии о F-35. К счастью, была раскрыта лишь небольшая часть информации, и служащая, чей аккаунт был взломан, сообщила об этом. Поэтому своевременно были приняты меры и проведено расследование, сообщает РИА Новости.

В июне текущего года первые четыре новейших многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning прибыли на базу британских ВВС, расположенную в графстве Норфолк. Это первая партия из 138 самолетов, которые Великобритания планирует закупить у Соединенных Штатов Америки.