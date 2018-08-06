ДТП в Забайкалье: два человека погибли

В Забайкальском крае на федеральной трассе Иркутск – Чита два человека погибли и еще двое были госпитализированы в результате столкновения автомобилей Toyota Probox и Nissan Groria. О происшествии сообщили представители пресс-службы УМВД региона.

Как уточняется, в двух километрах от села Бальзой житель Читы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем Nissan Gloria, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Toyota Probox.

В результате столкновения на месте скончались от полученных травм два пассажира автомобиля Toyota, жители города Улан-Удэ (один из них – несовершеннолетний). В больницу были доставлены водитель Toyota и 15-летний пассажир.

Водитель автомобиля Nissan получил незначительные травмы, госпитализация ему не понадобилась, передает агентство "Интерфакс".

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Улётовскому району проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.