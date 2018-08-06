В Японии отмечают годовщину атомной атаки на Хиросиму

Сегодня, 6 августа, Япония отмечает годовщину атомной атаки на Хиросиму. 73 года назад на город была сброшена американская бомба. Тогда погибли около 140 тысяч человек.

Минуту молчания в память о жертвах объявили в Парке мира, где прошла торжественная церемония, передает телеканал "Россия 24". Премьер Синдзо Абэ заявил: его страна единственная в мире перенесла ядерную бомбардировку и теперь должна стремиться к миру без атомного оружия.

Абэ отметил: Токио и далее будет придерживаться трех принципов — не производить, не обладать и не применять ядерное оружие.