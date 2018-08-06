Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС при расчете тарифов ЖКХ

Министерство экономического развития РФ предлагает учесть увеличение НДС на 2 процента при расчете тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу министерства.

Как отмечают в МЭР, изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций. А это в свою очередь может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Министерство экономического развития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах, передает РИА Новости.

При этом стоимость услуг ЖКХ не изменится, но итоговая сумма вырастет за счет величины налога, который будет включен в платеж.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подтвердило, что в ведомстве сейчас обсуждаются варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний (в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, а также новые тарифы социальных взносов. 24 июля документ был принят Государственной Думой и 28 июля одобрен Советом Федерации.