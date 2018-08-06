На юго-востоке Москве уровень сероводорода снова превысил допустимую норму

В ночь на понедельник, 6 августа, автоматическая станция, которая установлена в московском районе Печатники, зафиксировала повышенный уровень сероводорода. Об этом сообщили представители ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Как уточняется, около 5 часов утра содержание вредного вещества превысило допустимую норму в 2,2 раза.

В России предельно допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена на уровне 0,008 мг на метр кубический, напоминает агентство "Интерфакс". Ночью в Печатниках было зафиксировано 0,0176 мг на метр кубический.

В ночь на 4 августа в Печатниках уже было зафиксировано двукратное повышение уровня сероводорода.