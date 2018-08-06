Число жертв землетрясения в Индонезии продолжает расти: погиб уже 91 человек

В Индонезии на острове Ломбок число погибших в результате землетрясения возросло до 91 человека и может вырасти еще. Такие данные сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее СМИ сообщали о 82 погибших.

Ущерб, причиненный стихией на севере острова, власти оценивают как "массивный". В результате землетрясения тысячи домов оказались разрушены. Несколько тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. Метеорологи предупреждают об угрозе возникновения цунами. Толчки также ощущались и на острове Бали, являющемся наиболее популярным у туристов направлением. Но там разрушений не было зафиксировано.

Президент Индонезии Джоко Видодо отдал поручение кабинету министров, полиции и военнослужащим ускорить спасательную операцию, передает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг залегал на глубине 10 километров.