Житель поселка под Хабаровском вырастил для себя 635 кустов конопли

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили на участке у местного жителя более 600 кустов конопли, которую он выращивал для собственных нужд. Такие данные сообщило УМВД РФ региона.

Как уточняется, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Комсомольскому району в ходе проверки оперативной информации обнаружили на территории приусадебного участка 41-летнего жителя поселка Ягодный Комсомольского района 635 растений, внешне схожих с растениями каннабисной группы. Была проведена экспертиза, установившая, что все растения являются коноплей.

По словам мужчины, он выращивал кусты для личного использования, передает РИА Новости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Фигуранту теперь грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители взяли с него подписку о надлежащем поведении и невыезде.