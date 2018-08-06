Федор Смолов может поменять "Краснодар" на "Локомотив"

Нападающий футбольной сборной России и клуба премьер-лиги "Краснодар" Федор Смолов может поменять клубные цвета. Чемпионы России из столичного "Локомотива" собираются сделать предложение "быкам" и готовы заплатить за игрока 9 млн евро.

Руководство железнодорожников в понедельник, 6 августа, собирается обсудить варианты усиления команды и прежде всего – в линии нападения, сообщает издание "Спорт-экспресс". При этом кроме Смолова кандидатом на роль лидера атаки "Локо" является еще и колумбийский нападающий "Милана" Карлос Бакка.

При этом известно, что миланские "россонери" оценивают трансфер Бакки на сумму от 14 до 16 млн евро и, скорее всего, трансферный комитет "Локомотива" сделает выбор в пользу прихода в команду Смолова.