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Покушение на президента Венесуэлы 1 час назад
Покушение на Мадуро: марш поддержки защитит президента Венесуэлы от "Фланелевых солдат"
Марш в поддержку президента Николаса Мадуро состоится 6 августа в Венесуэле. Единая социалистическая партия, лидером которой и является Мадуро, призывает всех выйти на улицы Каракаса. А глава венесуэльской генпрокуратуры обещает дать пресс-конференцию, на которой поделится подробностями расследования покушения на президента.
Беспилотник, а точнее кадры его взрыва, облетели уже все информационное пространство. Видео выложил в сеть один из венесуэльских оппозиционеров. Атаковать президента Николаса Мадуро пытались как минимум три дрона. Однако силовики сейчас уже с гордостью заявляют, что смогли вовремя сбить их с курса. Ранения получили лишь несколько солдат, президент жив и здоров!
"Нападение на нашего президента — это попытка подорвать конституционный строй Венесуэлы. Но я заверю организаторов: попытка покушения была неэффективна!" — подчеркнул министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Выступление Николаса Мадуро, который обращался к военным на параде в честь 81-й годовщины создания нацгвардии, разумеется, прервалось. Самого политика эвакуировали. Впрочем, вскоре он снова появился перед прессой и заявил: это правые силы устроили покушение. Нескольких подозреваемых сразу задержали.
"У меня нет сомнений, что все данные указывают на крайне правых в Венесуэле, связанных с Колумбией. И к атаке причастен глава этой страны! Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в Америке. По первым данным расследования, многие из организаторов покушения живут в США", — при этом добавил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В Колумбии и Штатах обвинениями, разумеется, возмущены. Тем более, что ответственность взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". А в Вашингтоне и вовсе уверяют: мол, Мадуро "сам спровоцировал" ситуацию...
"Могу сказать однозначно, что никакого участия правительства США в этом нет. Что еще добавить по поводу покушения на президента Венесуэлы?! Послушайте, предлогом могло стать что угодно! Начиная от режима, который создал Мадуро, до любых других обстоятельств", — считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
К "другим обстоятельствам" западные СМИ относят глубокий экономический кризис, из-за которого есть риск массовой миграции населения Венесуэлы в другие страны. В этом месяце Каракас намерен начать деноминацию валюты. Для спасения финансовой системы, венесуэльский боливар привяжут к недавно созданной криптовалюте петро. А пока расследованием покушения на Мадуро занимаются сразу три специально назначенных прокурора. Ряд государств, в том числе Россия, Испания, Сирия, Турция, решительно осуждают случившееся. МИД России заявляет, что считает неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы.
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