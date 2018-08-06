Под букмекерской конторой "Росбет" скрывалась сеть подпольных казино

За незаконную организацию азартных игр следователями СКР возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников столичной букмекерской конторы "Росбет", передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, и еще 16 лиц. Они обвиняются по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой".

По данным СКР, в 2017 году Мироновым и Фроловом в Москве организована незаконная деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. Казино были замаскированы под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". Доход от незаконной деятельности составил не менее 100 миллионов рублей.

Выявить противоправную деятельность удалось в ходе оперативных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК РФ по Москве во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу при силовой поддержке Росгвардии. Изучить программное обеспечение помогли специалисты "Лаборатории Касперского".

17 фигурантов, включая Александра Фролова, задержаны. Фролов и еще один из обвиняемых помещен под домашний арест, с остальных 15 соучастников взята подписка о невыезде. Учредитель фирмы Миронов находится в федеральном розыске.