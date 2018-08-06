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Обмен санкциями 48 минут назад

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6 августа 201808:48

Экспорт фруктов и овощей: Испания не смогла заменить Россию

Испанские фермеры так и не смогли найти замену российскому рынку. Такое заявление сделал Хосе Мария Посанкос, генеральный директор Фепекс — местного объединения экспортеров фруктов и овощей.

После 2014 года Испания искала новые рынки Бразилию, Канаду... Но их объем и уровень развития не сравнить с российским. На него приходилось 600 тысяч тонн экспорта, напоминает телеканал "Россия 24".

К тому же, сельхозтовары быстро портятся, и логистика тоже имеет значение. Ранее испанское министерство сельского хозяйства сообщало о потерях как минимум в 340 миллионов евро. Хуже всего пришлось производителям нектаринов, цитрусовых и томатов. Посольство России в Испании приводило цифру 700 миллионов евро, оценивая потери Мадрида от антироссийских санкций и контрмер.

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