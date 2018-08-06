Гости открыли стрельбу на свадьбе в Кургане

На свадьбе в Кургане один из гостей устроил стрельбу.

Во время банкета в одном из кафе города между гостями произошла ссора. Один из мужчин достал травматический пистолет и прострелил ногу другому мужчине. Раненый обратился в травмпункт, где ему была оказана помощь.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области, подозреваемый был задержан, сейчас он находится в отделе полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе отметили, задержанный не является сотрудником силовых структур или МВД России.