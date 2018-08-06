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Журналисты под пулями 26 минут назад
СК: Киев отвечает отписками на запросы об убийцах Стенина
Киев отвечает отписками на запросы о причастных к гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что украинская сторона обладает подробной информацией об этом происшествии. Однако на все запросы СК "были получены лишь формальные ответы".
"Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также неизвестны", — сказала Петренко.
Также она сообщила, что Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту убийства Стенина.
Андрей Стенин находился в служебной командировке в Донбассе. Вечером 6 августа 2014 года колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна украинскими военнослужащими. Более десяти машин с гражданскими лицами было уничтожено, лишь несколько человек смогли спастись. Позже останки журналиста были переданы России ополченцами.
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