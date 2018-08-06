Восемь суток до Москвы: на конечную станцию Малого БАМа прибыл первый поезд

На конечной станции "Малого БАМа" встретили первый в истории этой железной дороги пассажирский поезд. Состав необычный, и пассажиры — тоже. Когда начнется регулярное сообщение с Москвой?

Музыка советских лет и бамовские песни с утра до ночи звучат в вагонах агитационного поезда. Рейс посвящен 100-летнему юбилею комсомола, а каждый пассажир в прошлом был участником грандиозной стройки стальной магистрали.

"Я счастлив попасть на этот поезд газеты "Комсомольская правда". Счастлив встретиться со своими старыми друзьями", — рассказывает ветеран труда Александр Горбунов.

Этот состав – первый пассажирский, который прибывает на конечную станцию АЯМа – Нижний Бестях. Проехав весь путь от столицы БАМа города Тынды до Якутска, бывшие строители подтверждают высокое качество новой железной дороги.

"С точки зрения безопасности дорога готова. Есть организационные моменты, связанные со стоимостью билетов, с утверждением Федеральной антимонопольной службой. Есть определенный процесс становления, оформления продажи билетов и запуска пассажирского движения", — пояснил технологию начала регулярного пассажирского сообщения по новой ветке генеральный директор АО "АК "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин.

На формальные процедуры уйдет еще год. И поэтому регулярные поезда с Бестяха до Москвы отправятся лишь в августе 2019 года. Но уже сегодня ясно, что магистраль будет востребована, и пока еще пустующий вокзал заполнят пассажиры.

"Доехать до Москвы за восемь суток, особенно с маленькими детьми, это надо делать. Чтобы они, проезжая, видели всю страну, получали знания и более тесно общались с родителями", — говорит почетный российский железнодорожник Александр Дудников.

Первый красный эшелон с комсомольцами прибыл в Якутию 30 лет назад. Его встречали на станции Беркакит, откуда началась дорога на Север. И вот только сегодня первостроители доехали до конечной станции в ярко раскрашенных вагонах, сохраняя традиции агитбригад.

"Я вырос под стук колес. И очень скучаю, и хочу, чтобы как можно скорее возле Якутска прошла железная дорога. Вплоть до того, что я квартиру куплю возле железной дороги и буду каждый день слышать этот стук колес", — рассказывает гендиректор "Якутскэнерго" Александр Слоик.

Открытие памятника паровозу – дань памяти тысячам людей, которые принимали участие в строительстве железной дороги. Рядом на привокзальной площади ветераны заложили капсулу времени.

Ее откроют через пятьдесят лет. А пока камень на месте закладки – одна из достопримечательностей станции.

Будущему поколению строители написали о том, каким хотят видеть легендарный АЯМ, благодаря которому отдаленный регион страны выйдет в лидеры развития экономики на Дальнем Востоке.

"Мы уверены, что, когда заработает режим постоянной эксплуатации, когда у нас появятся сквозные тарифы до станции Нижний Бестях в следующем году, у нас снижение транспортных расходов пойдет на десятки процентов. А если появится мост – это кратно, на миллиарды рублей снизит расходы на обеспечение этой огромной территории", — мечтает временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Сейчас строители завершают последние работы на линии, после чего Амуро-Якутская магистраль будет сдана в постоянную эксплуатацию. Дата окончания стройки века уже известна – 28 декабря 2018 года.