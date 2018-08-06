Sochi Hockey Open. СКА разгромил китайский "Куньлунь"

В столице зимних Олимпийских игр 2014 года Сочи продолжается предсезонной хоккейный турнир Sochi Hockey Open. Вторую победу на состязаниях одержали хоккеисты питерского СКА, который уверенно лидирует на турнире.

Армейцы играли с китайским "Куньлунь Рэд Стар" и забросили в ворота соперников пять безответных шайб. Авторами голов стали Якупов, Зубарев, Калинин, Тихонов и Коскиранта. Еще в одной игре ярославский "Локомотив" уступил олимпийской сборной России – 2:3.

После двух туров на турнире лидирует СКА (6 очков), по 3 турнирных балла набрали "Локомотив", олимпийская сборная России, "Куньлунь" и казанский "Ак Барс". Хозяева турнира из команды "Сочи" проиграли оба стартовых матча.