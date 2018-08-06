Сестры Хачатурян будут учиться в СИЗО

Сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, продолжат учиться в СИЗО.

Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии и Иван Мельников, у изолятора заключен договор со школой номер 1. К девушкам будут приходить учителя, и они смогут закончить 11-й класс и сдать ЕГЭ на общих основаниях.

Сейчас сестры содержатся в карантинных камерах СИЗО-6. Младшая находится в камере для несовершеннолетних. Девушки много читают и очень переживают, что разлучены друг с другом.

"Также они переживают за свою маму, просили передать ей привет и сказать, что они ее любят", — сказал Мельников.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочерей — Ангелину, Кристину и Марию — задержали на следующий день. На допросе они признались в убийстве своего отца. Суд арестовал девушек до конца сентября. Сестры рассказали, что их отец был тираном и превратил их жизнь в ад — не пускал учиться, использовал как рабынь, запугивал оружием.