Тренер "Оренбурга" Федотов: решающий момент – отраженный пенальти

Наставник футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов, чьи подопечные уверенно разгромили в гостевом матче премьер-лиги самарские "Крылья Советов" (3:0), отметил на послематчевой пресс-конференции, сто не рассчитывал на столь уверенную победу.

"Конечно, я не ожидал, что будет такой результат, — цитирует тренера сайт Чемпионат.Ru. – Кончено, мы строили планы на игру, что-то получилось, что-то – нет. Рассчитывали на быструю атаку, и второй гол как раз состоялся после быстрой атаки".

По словам наставника "Оренбурга", его штаб планировал использовать возникающие зоны, и все голы получились прямым следствием этого: "Не понравилось только то, как мы оборонялись, очень медленно перестраивались, давали сопернику какие-то шансы".

Федотов отметил, что решающим стал эпизод с отраженный вратарем его команды пенальти: "Там счет был 1:0, и Женя [голкипер Евгений Фролов, — прим. ред.] выручил, причем дважды. Поэтому это ключевой момент", – сказал Федотов.