Парусный спорт. "Броненосец" стал пятым на регате Copa del Rey
На испанской Майорке завершились соревнования флота класса ClubSwan50 в рамках традиционной регаты Copa del Rey. По результатам шести дней гонок команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" финишировала пятой.
Нынешний, 37-й по счету сезон крупнейшей регаты Испании войдет в историю благодаря рекордному количеству участников. С 29 июля по 4 августа на Майорке соревновались 154 команды в тринадцати дивизионах. В частности, в рамках Copa del Rey 2018 состоялся очередной этап запущенного в прошлом году соревнования The Nations Trophy, которое объединило монотипные флоты финской верфи Nautor’s Swan.
Справедливо будет отметить, что среди десятков яхт семейства Swan One Design внимание было приковано именно к флоту класса ClubSwan50. Причиной тому стало не только участие короля Испании Филиппа VI в одном из экипажей, но и участие первых звезд мирового паруса в остальных экипажах.
По сравнению с этапом Кубка наций в Монако (март 2018), на Пальме флот класса вырос ровно вдвое. На старт вышли 10 вымпелов, представлявшие восемь стран. Среди них и флагман яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" под управлением командора клуба Владимира Любомирова.
Лодка-победитель нынешнего сезона Nord Stream Race подтвердила свою конкурентоспособность во флоте "сестер", не взирая на титулы соперников. В активе "Броненосца" одна победа и три прихода в тройке в 11 состоявшихся гонках. Однако, экипажу не хватало стабильности. На протяжении регаты команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга балансировала межу третьей и седьмой строчками. В итоге, "Броненосец" финишировал на Пальме пятым.
Интересно, что за победу боролись две немецкие команды, где тактиками выступали давние соперники по классу "Солинг" — многократный олимпийский чемпион, легендарный Йохан Шуманн и его визави на Играх 2000 года Джеспер Бэнк. На сей раз Шуманну удалось победить. Экипаж Джеспера Бенка был вторым, а третье место при равенстве очков досталось также немецкой команде OneGroup. Победитель мартовского этапа в Монако, экипаж владельца верфи Nautor’s Swan Леонрдно Феррагамо довольствовался на сей раз только четвертой строчкой.
"Приятно отметить, что наша команда не потерялась в соревновании с первыми лицами европейского паруса, — говорит Любомиров, — другое дело, что здесь ошибок никто не прощает. Неудачное огибание знака или ошибки на старте, которые мы допустили в первой и заключительной гонках, стоили нашей команде места на пьедестале".
Следующая встреча флота ClubSwan50 состоится уже в сентябре, в рамках международного форума флота Nautor’s Swan – Rolex Swan Cup, который традиционно проходит на Сардинии.
Сейчас
В Москве загорелся ТЦ "Афимолл". Идет эвакуация
Картина дня
-
Покушение на Мадуро: напали во время парада
- В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой
- Над Югрой пронесся светящийся зеленый шар
- "Краснодар" не стал штрафовать Смолова за ДТП
- "Нашествие" все же обошлось без жертв
- В центре Москвы подрались таксисты
Самое читаемое
-
Расстрел Джемаля, Радченко и Расторгуева не был случайным
- Неадекватный пассажир набросился на бортпроводника в самолете "Аэрофлота". Видео
- Под Белгородом после убийства девочки устроили цыганский погром
- Украинский политик сообщил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
- Момент страшного ДТП в Калужской области, где погибли восемь человек, попал на видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari
- В России появится уголовная ответственность за "липовый" техосмотр
- Спортивная Lada Vesta: первые живые фото
- В России в 1,5-3 раза подорожали водительские права и регистрация ТС
- Турецкий учитель продал одну и ту же машину 80 раз и сбежал с $10 млн
Экономика
-
ЕС приглашает страны Азии на переговоры по "торговой войне"
- Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат
- "Роскачество" составило рейтинг смартфонов
- Из дела Пола Манафорта пропал российский след
- Россияне все чаще перекредитовываются
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Ларингит: что это такое и как с ним справиться
- Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- 5 вещей, которые могут быть опаснее курения
- Есть вопрос: можно ли подхватить инфекцию от кондиционера
Вести в 20.00
-
Трамп не хочет боксировать с Путиным
- Ловеласы Франции вне закона
- Жаркая Москва ждет вечерней прохлады
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Бесплатный проезд в электричках: как оформить новую льготу
- Световое шоу, воздушные шары и фейерверк: ВДНХ отмечает день рождения
- Импровизированный концерт в центре столицы обернулся штрафом для Тимати и Егора Крида
- В подмосковном Пересвете коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда
- Верните собаку: терьера Стешу ищут всем Домодедовым
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Первая пересадка биоинженерного лёгкого признана успешной
- Бактерии вырабатывают устойчивость к спирту
- Марс невозможно превратить во вторую Землю
- Бактерии тоже вымирают, и делают это довольно часто
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки