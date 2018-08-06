Парусный спорт. "Броненосец" стал пятым на регате Copa del Rey

На испанской Майорке завершились соревнования флота класса ClubSwan50 в рамках традиционной регаты Copa del Rey. По результатам шести дней гонок команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" финишировала пятой.

Нынешний, 37-й по счету сезон крупнейшей регаты Испании войдет в историю благодаря рекордному количеству участников. С 29 июля по 4 августа на Майорке соревновались 154 команды в тринадцати дивизионах. В частности, в рамках Copa del Rey 2018 состоялся очередной этап запущенного в прошлом году соревнования The Nations Trophy, которое объединило монотипные флоты финской верфи Nautor’s Swan.

Справедливо будет отметить, что среди десятков яхт семейства Swan One Design внимание было приковано именно к флоту класса ClubSwan50. Причиной тому стало не только участие короля Испании Филиппа VI в одном из экипажей, но и участие первых звезд мирового паруса в остальных экипажах.

По сравнению с этапом Кубка наций в Монако (март 2018), на Пальме флот класса вырос ровно вдвое. На старт вышли 10 вымпелов, представлявшие восемь стран. Среди них и флагман яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" под управлением командора клуба Владимира Любомирова.

Лодка-победитель нынешнего сезона Nord Stream Race подтвердила свою конкурентоспособность во флоте "сестер", не взирая на титулы соперников. В активе "Броненосца" одна победа и три прихода в тройке в 11 состоявшихся гонках. Однако, экипажу не хватало стабильности. На протяжении регаты команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга балансировала межу третьей и седьмой строчками. В итоге, "Броненосец" финишировал на Пальме пятым.

Интересно, что за победу боролись две немецкие команды, где тактиками выступали давние соперники по классу "Солинг" — многократный олимпийский чемпион, легендарный Йохан Шуманн и его визави на Играх 2000 года Джеспер Бэнк. На сей раз Шуманну удалось победить. Экипаж Джеспера Бенка был вторым, а третье место при равенстве очков досталось также немецкой команде OneGroup. Победитель мартовского этапа в Монако, экипаж владельца верфи Nautor’s Swan Леонрдно Феррагамо довольствовался на сей раз только четвертой строчкой.

"Приятно отметить, что наша команда не потерялась в соревновании с первыми лицами европейского паруса, — говорит Любомиров, — другое дело, что здесь ошибок никто не прощает. Неудачное огибание знака или ошибки на старте, которые мы допустили в первой и заключительной гонках, стоили нашей команде места на пьедестале".

Следующая встреча флота ClubSwan50 состоится уже в сентябре, в рамках международного форума флота Nautor’s Swan – Rolex Swan Cup, который традиционно проходит на Сардинии.