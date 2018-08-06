Десятый музыкальный фестиваль в Габале: музыка стирает границы и расстояния
В азербайджанской Габале уже несколько дней звучат кубинская сальса, испанское фламенко, грузинский джаз и, конечно, классика. Там проходит десятый Международный музыкальный фестиваль. На одной площадке вместе с начинающими группами выступают именитые артисты.
Музыканты со всего мира, обладатели громких имен и еще совсем молодые коллективы, инструменталисты, певцы, дирижеры. Уже в десятый раз, а значит десятый год подряд, Габалинский международный фестиваль на восемь дней превращает этот горный курорт Азербайджана в один большой концертный зал.
"Этот фестиваль какая-то для нас отдушина, для Азербайджана, для того, чтобы Азербайджан познали, узнали, если после второго фестиваля не знали, то уже после третьего очень много заявок, чтобы поучаствовать. Называют его маленькой азербайджанской Швейцарией. На этом фестивале выступал наш симфонический государственный оркестр на открытии. Первый концерт был посвящен, именно десятилетие этого фестиваля было связано со столетием нашего известного гениального композитора Кара Караева", — рассказал народный артист, профессор, директор Азербайджанской государственной академической филармонии Мурад Адигезалзаде.
В ясную погоду концерты играют прямо под открытым небом. Классическая и современная музыка на фоне самобытных горных пейзажей. Свои двери слушателям открывают и роскошные концертные залы Габалы, оборудованные новейшими акустическими системами. Слышна каждая нота, каждый звук.
Габалинский международный фестиваль — это не только классическая программа, но и камерная и фольклорная музыка, за все время проведения фестиваля здесь играли и испанское фламенко и кубинские народные мотивы, а сейчас грузинский коллектив исполняет джаз.
Возможность самовыражения для каждого артиста. В программе десятого юбилейного Габалинского фестиваля были и российские классические музыканты фонда Спивакова, и цыганский ансамбль из Венгрии. Хедлайнеры этого вечера — музыкальный коллектив из Тбилиси. На фестиваль они приезжают уже второй год подряд.
"Как был фестиваль хорошим, так и остался таким фестивалем. Здесь разнообразные коллективы выступают, мы тоже, если честно сказать, не симфонический оркестр, не камерный оркестр, мы "Тбилиси Big Band". У нас разнообразная программа, грузинские песни, многоголосие, джазовые композиции, мировые хиты, такой фьюжн, программа – фьюжн", — поясняет Директор коллектива "Тбилиси Big Band" Каха Маркозашвилли.
Симбиоз стилей и культур. На одной сцене выступают такие виртуозы, как Юрий Башмет и Денис Мацуев вместе с совсем неизвестными артистами, только начинающими свой путь. Поддержка молодых исполнителей и музыкантов — одна из важнейших задач фестиваля. А отсутствие определенной музыкальной концепции, по сути, и представляет собой главный концепт.
"Меня нещадно критиковали за отсутствие концепции фестиваля! Что это за винегрет у вас, не поймешь? Это фестиваль классической музыки, фестиваль фольклорной музыки или какой? А мне кажется, что здесь в таком разнообразии зрители не устают. Сегодня они слушают симфонию Брамса, а на следующий день они смотрят фламенко. Что в этом плохого? Кто-то больше любит фламенко, кто-то любит джаз. И еще одно: у нас фестиваль характер носит и просветительский", — подчеркивает художественный руководитель Габалинского международного фестиваля, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист СССР Бадалбейли Фархат.
Перед каждым выступлением для зрителей проводится небольшая лекция о композиторах и произведениях их авторства. Фестиваль некоммерческий, а значит вход на все концерты бесплатный, что привлекает сюда не только ценителей со всех уголков мира, специально приезжающих в Габалу ради этого летнего праздника музыки, но и местных жителей. Это дает им уникальную возможность прикоснуться к чарующему миру музыки.
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