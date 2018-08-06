В центре Каира подорван автомобиль

В египетской столице прогремел взрыв, передает телеканал "Россия 24". Сообщается, что в Каире взорвался автомобиль. ЧП случилось неподалеку от здания министерства сельского хозяйства. Пользователи соцсетей выкладывают первые фотографии с места происшествия. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.