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6 августа 201810:03

В центре Каира подорван автомобиль

В египетской столице прогремел взрыв, передает телеканал "Россия 24". Сообщается, что в Каире взорвался автомобиль. ЧП случилось неподалеку от здания министерства сельского хозяйства. Пользователи соцсетей выкладывают первые фотографии с места происшествия. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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