6 августа 201810:46
В центре Каира сгорели две машины
В одном из центральных районов Каира сгорели две машины.
По данным ТАСС, под мостом в районе Докки загорелась и взорвалась легковушка. Затем огонь перекинулся на соседний микроавтобус. Обе машины сгорели. В результате взрыва пострадали три человека, они были доставлены в больницу.
На место происшествия прибыла полиция и несколько машин скорой помощи. Из-за инцидента затруднено движение по трассе, ведущей в район Каирского университета и в Гизу. Причина ЧП пока неизвестна.
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