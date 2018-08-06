В центре Каира сгорели две машины

В одном из центральных районов Каира сгорели две машины.

По данным ТАСС, под мостом в районе Докки загорелась и взорвалась легковушка. Затем огонь перекинулся на соседний микроавтобус. Обе машины сгорели. В результате взрыва пострадали три человека, они были доставлены в больницу.

На место происшествия прибыла полиция и несколько машин скорой помощи. Из-за инцидента затруднено движение по трассе, ведущей в район Каирского университета и в Гизу. Причина ЧП пока неизвестна.