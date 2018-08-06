Архангельских педагогов накажут за чтение школьникам "Черного человека" Есенина

Прокуратура Архангельска провела проверку мастер-класса на тему "Характер и я", который был проведен в апреле с учащимся начальных классов. Отмечается, что им читали произведения Гоголя, Толстого и Есенина, для которых участники этого мастер-класса еще очень малы.

Организовано мероприятие было студентами Архангельского музыкального колледжа. Школьникам начальной школы они читали фрагменты из повести Гоголя "Невский проспект", пьесы Горького "На дне", повести Льва Толстого "Крейцерова соната" и поэмы Есенина "Черный человек".

Кроме того, им были показаны акробатические этюды, фрагмент из мюзикла "Чикаго" и другие, передает "Интерфакс".

Проверка надзорного ведомства показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям, отмечает пресс-служба облпрокуратуры.

На афише мероприятия, которая была размещена при входе в здание колледжа, в нарушение закона не был размещен специальный знак – "возрастная маркировка".

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что администрация образовательных организаций заблаговременно не ознакомилась с тем материалом, который подготовили для младшеклассников студенты Архангельского музыкального колледжа, "в результате чего внеурочная деятельность учащихся организована без учета их возрастных особенностей".

По результатам проверки прокуратурой внесены представления руководителю колледжа и департамента образования администрации города, а специалист по связям с общественностью этого колледжа получил выговор.