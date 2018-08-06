Тема:
Геология и науки о Земле 1 час назад
Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
Если любопытный человек захочет узнать о происхождении самых известных алмазов мира, ему придётся перемотать историю примерно на миллиард лет назад.
Возьмём в качестве примера потрясающий алмаз Хоупа. Это крупный бриллиант массой в 45,52 карата глубокого сапфирово-синего цвета, который находится в экспозиции Музея естествознания при Смитсоновском институте в Вашингтоне с 1958 года. Отматывая назад видеоплёнку истории, можно увидеть, как алмаз переходит из рук в руки торговцев, воров и даже королевских особ, пока не попадёт в индийскую шахту, где его изначально и нашли. Ещё раньше алмаз, возможно, сотни тысяч лет находился в "ловушке" из заставшей лавы.
Что же было до? Историческая "кинолента" быстро прокрутит, как порода, в которой располагались алмазы, растворяется в магме. Последняя же втягивается в извергающийся вулкан и уходит глубоко в мантию Земли, где драгоценные камни постепенно распадаются на составляющие их элементы.
Затем, возвращаясь ещё на миллионы лет назад, можно разглядеть, как некоторые из этих химических элементов поднимаются обратно к поверхности Земли и, наконец, оседают на дне моря.
Именно здесь и начинается история захватывающей статьи, опубликованной в журнале Nature. В рамках этой работы геологи из США, Италии и Южной Африки проанализировали 46 самых ценных алмазов в мире, чтобы ответить на один простой вопрос: как глубоко в Земле формируются драгоценные голубые алмазы?
Изучая этот вопрос, учёные обнаружили, что голубые алмазы являются не только чрезвычайно редкими, они также могут хранить секреты о внутренней части нашей планеты.
Авторы исследования пишут, что лишь сотая часть одного процента всех добытых алмазов попадает под классификацию голубых алмазов. По этой причине они невероятно дороги. По словам ведущего автора исследования Эвана Смита (Evan Smith) из Геммологического института США, из-за этого такие алмазы почти недоступны для исследований.
Как уже отмечалось выше, в рамках последней работы Смит и его коллеги на протяжении двух лет изучали самые дорогие в мире голубые алмазы, включая Куллинанскую мечту (Cullinan Dream), которая в 2016 году была продана на аукционе более чем за 23 миллиона долларов США.
Специалисты проверили сотни тысяч алмазов, прежде чем выбрать самых достойных (подходящих) "испытуемых". В конечном счёте, они остановились на алмазах, у которых были заметны чёткие вкрапления – остатки минералов из древних подземных пород, в которых драгоценности формировались.
Любопытно, что такие голубые алмазы являются менее дорогими, чем их безупречные "собратья" (тот же алмаз Хоуп). Однако для научных целей они подходят куда больше.
Изучая вкрапления, исследователи способны оценить, какие минералы были в породах, в которых образовывались алмазы. Кроме того, такие "пятна" также могут указать, где (приблизительно) в земной коре алмазы сформировались.
Используя рамановскую спектроскопию для определения уникального состава "мишени", учёные выяснили, что вкрапления в голубых алмазах напоминают породы, которые могли образоваться только в нижней части мантии Земли – на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли. А это значит, что формирование происходило примерно в четыре раза глубже, чем считалось ранее.
Как пишут исследователи, большинство других алмазов формируются под землёй на глубине примерно 150-200 километров.
Иными словами, исследование показало, что голубые алмазы кристаллизуются в породах, которые присутствуют только в экстремальных условиях высокого давления и температуры нижней мантии Земли.
"Теперь мы знаем, что лучшие алмазы с точки зрения ювелирного качества поступают из самых глубоких уголков нашей планеты", — объясняет один из авторов исследования Стивен Шири (Steven Shirey) из Института Карнеги.
Также учёные выяснили, что ценные голубые алмазы получают свой великолепный цвет благодаря бору – химическому элементу, находящемуся почти исключительно на поверхности Земли и в подводных залежах полезных ископаемых. И вот здесь начинается самое интересное: как бор попадает на глубины, где образуются голубые алмазы?
Вероятным объяснением может быть следующее: бор попал туда вместе с океанической плитой. Учёные говорят, что бор растворяется в морской воде. Она же порой циркулирует близ дна океана и реагирует с некоторыми минералами, образуя серпентинит. Во время тектонического столкновения одна плита, содержащая серпентинит, может попадать под другую тектоническую плиту. "Тонущая" плита затем уносит серпентинит (а значит, и бор) глубоко в мантию. По предположению учёных, это объясняет попадание элемента в места рождения голубых алмазов.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении более квадриллиона тонн алмазов глубоко внутри недр Земли.
Ранее по теме
-
Геологи обнаружили более квадриллиона тонн алмазов глубоко внутри Земли19 суток назад
-
Российские геофизики научились точно прогнозировать трещины и разломы Земли1 месяц назад
-
Подводные оптоволоконные кабели предложили использовать в качестве сейсмографов1 месяц назад
-
Земля могла стать обитаемой почти сразу после рождения2 месяца назад
-
Спасибо Луне: учёные выяснили, как увеличился день на Земле за миллиард лет2 месяца назад
-
Подо льдами Антарктиды найдены огромные долины2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Покушение на Мадуро: напали во время парада
- В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой
- Над Югрой пронесся светящийся зеленый шар
- "Краснодар" не стал штрафовать Смолова за ДТП
- "Нашествие" все же обошлось без жертв
- В центре Москвы подрались таксисты
Самое читаемое
-
Расстрел Джемаля, Радченко и Расторгуева не был случайным
- Неадекватный пассажир набросился на бортпроводника в самолете "Аэрофлота". Видео
- Тело девочки, унесенной в Черное море, нашли спасатели
- Украинский политик сообщил о парадоксальном эффекте антироссийских санкций
- Момент страшного ДТП, где погибли восемь человек, попал на видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari
- В России появится уголовная ответственность за "липовый" техосмотр
- Спортивная Lada Vesta: первые живые фото
- В России в 1,5-3 раза подорожали водительские права и регистрация ТС
- Турецкий учитель продал одну и ту же машину 80 раз и сбежал с $10 млн
Экономика
-
Угроза санкций обвалила госдолг РФ. Стоит ли ждать новой волны распродаж рубля?
- Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США
- Осталось три месяца: кто и как будет обходить санкции США на экспорт нефти из Ирана
- Россия ввела ответные пошлины на товары из США
- Стоимость перехода чиновников на отечественную ОС оценили
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Трамп не хочет боксировать с Путиным
- Ловеласы Франции вне закона
- Жаркая Москва ждет вечерней прохлады
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Бесплатный проезд в электричках: как оформить новую льготу
- Световое шоу, воздушные шары и фейерверк: ВДНХ отмечает день рождения
- Импровизированный концерт в центре столицы обернулся штрафом для Тимати и Егора Крида
- В подмосковном Пересвете коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда
- Верните собаку: терьера Стешу ищут всем Домодедовым
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Первая пересадка биоинженерного лёгкого признана успешной
- Бактерии вырабатывают устойчивость к спирту
- Марс невозможно превратить во вторую Землю
- Бактерии тоже вымирают, и делают это довольно часто
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки