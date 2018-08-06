МЧС: рядом с "Афимоллом" горел рубероид, пожара в ТЦ не было

Пожара в столичном торговом центре "Афимолл Сити" в Москве не было.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС, рядом ТЦ на стройке горел рубероид на площади полквадратных метра. Возгорание было потушено до прибытия пожарных.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на девятом этаже торгового центра. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо столб черного дыма. По некоторым данным, из здания были эвакуированы сотрудники и посетители.

ТЦ расположен в центре Москвы по адресу: Пресненская набережная, 2.