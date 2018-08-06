Раздел имущества Петросяна и Степаненко: адвокат Жорин недоволен судьей
Адвокат Сергей Жорин, который представляет Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, попросил Хамовнический суд Москвы об отводе судьи.
Эта просьба продиктована тем, что судья, по словам Жорина, не предложила заключить сторонам мировое соглашение. "Считаем, что судья Наталья Шевьева не может рассматривать гражданское дело, заявляем ее отвод", — цитирует ТАСС адвоката юмориста. Однако судья брать отвод отказалась, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о разводе знаменитых юмористов и иске по разделу совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Елена Степаненко просит взыскать с Евгения Петросяна больше 80 процентов совместно нажитого имущества, Петросян же предложил поделить все имущество поровну и заявил, что готов к компромиссу.
Ранее в эфире телеканала "Россия 24, комментируя развод с Еленой Степаненко, Евгений Петросян сказал, что это обычное житейское явление, и все происходит цивилизованно.
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