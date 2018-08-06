В Москве мальчика убило током при попытке ускорить компьютер

На юго-востоке Москвы во время самостоятельного ремонта компьютера от удара током погиб 14-летний подросток, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, ЧП произошло 5 августа в квартире одного из жилых домов по Грайвороновской улице.

Сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства и причины смерти школьника, назначена судмедэкспериза.