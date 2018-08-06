Два человека погибли в результате столкновения легковушки и фуры на Кубани. Видео

В сети размещены кадры, запечатлевшие момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 3 июля, в Кавказском районе Краснодарского края на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

На записи видно, что водитель автомобиля Mercedes завершил обгон, едва разминувшись со встречными транспортными средствами, после чего вернулся в свой ряд.

Затем он выехал на обочину, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей там фурой Volvo, частично оказавшись под полуприцепом грузовика.

По данным СМИ, 58-летний мужчина, находившийся за рулем легкового авто, и его 60-летняя спутница скончались на месте.