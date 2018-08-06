Экс-глава ФИФА Блаттер: Катар получил World Cup-2022 незаконно

Бывший глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер в очередной раз заявил, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года в результате политического давления на чиновников ФИФА, принимавших участие в голосовании.

И ранее 82-летний экс-чиновник заявлял, что заявка Катара опередила соперников (США, Южная Корея, Япония и Австралия) в результате не вполне законных договоренностей на высоком спортивном и политическом уровнях. При этом, по словам Блаттера, члены исполкома при выборе страны-хозяйки World Cup-2022 игнорировали рекомендации о том, что Катар не способен принять турнир.

Обвинения со стороны Блаттера направлены в адрес, прежде всего, высшего руководства Франции и бывшего президента УЕФА француза Мишеля Платини, сообщает английская The Times. В своей новой книге Ma Vérité ("Моя правда") Блаттер пишет, что после принятого решения Катар вложил миллиарды евро в авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Стоит напомнить, что и Блаттер, и Платини были отстранены от деятельности в футболе в 2015 году по итогам расследования коррупционного скандала. "Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы. Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между чемпионатом мира в Катаре и тем, что случилось потом", – пишет Блаттер в книге.