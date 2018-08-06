Камера сняла падение самолета на парковку перед супермаркетом в Калифорнии

Разбившийся в Южной Калифорнии двухмоторный самолет Cessna 414 принадлежал занимающейся продажей недвижимости компании из Сан-Франциско. Одну из находившихся на борту сотрудниц агентства уже опознали — это 29-летняя Насим Ганадан. Момент крушения лайнера сняли на видео.

ЧП произошло около полудня по местному времени в минувшее воскресенье, 5 августа, на парковке возле торгового центра South Coast Plaza. Очевидцы утверждают, что потерявший управление самолет вошел в штопор — на кадрах видно, как Cessna резко "нырнула" вниз и врезалась в землю практически под углом в 90 градусом.

Перед ударом самолет зацепил припаркованную машину, владелец которой в тот момент на свою удачу находился в магазине. Все находившиеся на борту пять человек скончались на месте, никто из находившихся на земле не пострадал.

Пока не удалось установить причину случившегося. Федеральное управление гражданской авиации США отмечает, что за некоторое время до крушения пилот самолета сообщил о чрезвычайной ситуации на борту.

В конце июня 2017 года вылетевший из того же аэропорта имени Джона Уэйна Cessna 310 сразу после взлета совершил аварийную посадку на дорогу, но перевернулся и загорелся. Находившуюся на борту супружескую пару удалось спасти.