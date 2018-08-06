День за полтора: лидер "Шалтая-Болтая" вышел из СИЗО

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел из СИЗО. Как сообщила РИА Новости его адвокат Руслан Коблев, Аникеев стал "одним из первых счастливчиков", освободившимся в связи с пересчетом количества дней, проведенных в СИЗО.

Адвокат добавил, что его подопечный в ближайшее время определится со своей дальнейшей деятельностью, вероятно, она будет связана с кибербезопасностью.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии, а также как день в колониях особого и строгого режима и как два дня колонии-поселения.

Аникеев в июле 2017-го был приговорен к двум годам колонии.