Немцы и россияне лидируют в парусной Лиге чемпионов

Третий гоночный день парусной Лиги чемпионов Европы стал самым интригующим. В начале дня при слабом ветре лидеров нагоняли аутсайдеры. По итогам дня впереди Deutscher Touring Yacht-Club, Norddeutscher Regatta Verein и Navigator Sailing Team.

"Здесь очень важно следить за тем, что происходит вне твоей лодки, следить за направлением ветра и порывами. В середине сегодняшнего дня были 2-3 гонки, когда нам пришлось больше бороться с окружающими природными условиями, чем с соперниками", – рассказал шкипер немецкой Deutscher Touring Yacht-Club Джулиан Стюкл.

Позиции команд в таблице результатов менялись также, как и петербургская погода. По словам спортсменов, это была настоящая лотерея. Борьба на воде была очень динамичной, ведь отрыв между соперниками минимальный.

"Секрет команды в том, что ребята очень хорошо подготовлены. Они умеют концентрироваться, анализировать гонки и исправлять свои ошибки. Соперники постоянно меняются, турнирная таблица достаточно плотная", – поделился тренер российской команды Navigator Sailing Team Константин Беспутин.

Команда "Повелители паруса – Европа" сохранила свою позицию в общем зачёте и занимает 4-е место. От экипажа Navigator Sailing Team их отделяет всего 3 балла.

"Очень сложные условия, и, конечно, тяжело. Мы выбрали определённую тактику и придерживаемся её. Во всём остальном сегодня – стандартный питерский день: дождь, солнце, ветер, река Нева", – прокомментировал рулевой команды "Повелители паруса – Европа" Евгений Неугодников.

Второй экипаж из Екатеринбурга "Повелители паруса – Азия" идет на 8-ом месте, подмосковная "ПИРогово" поднялась на несколько позиций и занимает 13-е место, спортсмены Академии парусного спорта на 14-й строчке итогового протокола.