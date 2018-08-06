В Одессе радикалы с краской избили священника

В Одессе украинские радикалы напали на священника Московского патриархата. Как сообщает пресс-служба местной епархии, группа агрессивных людей пришла к храму в честь Тихвинской иконы Божией Матери Свято-Андреевского подворья, расположенного в центре города.

Они достали баллончик с краской и трафареты, чтобы оставить оскорбительные надписи у входа в собор, сообщает телеканал "Россия 24". Настоятель храма вместе с прихожанами пытался остановить молодчиков, но те избили священника.