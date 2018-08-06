Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор объявили о дате своего боя

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своей странице в Twitter объявил о проведении супербоя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок запланирован на 6 октября в Лас-Вегасе в рамках вечера UFC 229.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора ждали давно. Уже когда ирландец покорял полулегкий вес, а россиянин только появился в легком, оба бойца публично отметили друг друга. Причем, с нескрываемой симпатией. Но потом все изменилось.

В октагон выйдут противоположности – Нурмагомедов еще в детстве понял, что всю жизнь посвятит боям, Макгрегор работал сантехником, увлекся ММА и превратился в суперзвезду с 25 миллионами подписчиком в Instagram. Они выросли в совершенно разных условиях и климатических зонах, у них разные ментальности и жизненные ценности. И это замечательно.

"Это очень важный бой для обоих бойцов. Хабиб – непобежденный чемпион, все смотрят на него, как на лучшего в мире. И победить Конора – значит, укрепиться в этом звании. А Конор, на мой взгляд, один из самых недооцененных бойцов в мире. Это странно звучит, учитывая, как он популярен по всему миру, но большинство считает, что это только из-за его умения раскручивать бои разговорами. Хотя он уже не раз доказал, что он один из лучших в мире. Он менял весовые категории, уходил в бокс и всегда старается бросить вызов тем, кто считает себя лучше него. Для Конора этот бой – это очередной способ увековечить свое наследие", — считает президент UFC Дана Уайт.

В начале апреля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC, без проблем победив Эла Яквинту.

Сначала он должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот порвал крестообразные связки колена. Потом – с Максом Холлоуэем, но у того возникли проблем со здоровьем. Затем – с Энтони Пэттисом, но тот не уложился в вес, а вторую попытку использовать не стал.

UFC срочно договорилось с Яквинтой, чтобы шоу не сорвалось. В результате чемпионский пояс достался Нурмагомедову. Но главным событием UFC 223 были не бои, а то, что происходило за пару дней до них. Зажигал Конор Макгрегор, с которым Хабиб всего-то четыре года назад фотографировался и которого называл "опасным пацаном". А потом изменил тональность.

"Я действительно хочу разбить лицо этому парню, хочу встретиться с ним один на один. Но, с другой стороны… лично мне он не нужен. Это я нужен ему. Он проиграл два из четырех своих последних боев. И он не дрался уже два года. Он не заслуживает этот титульный шанс", — высказывает свои претензии к сопернику чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Сначала Нурмагомедов в гостинице отвесил пощечину другу Макгрегора – бойцу UFC Артему Лобову, сказав: "Не говори так больше".

Причина – интервью Лобова, в котором он усомнился в бойцовских качествах Хабиба.

Затем Макгрегор устроил беспорядки на парковке арены в Бруклине, где участники UFC 223 общались с журналистами. Он бросил тележкой в автобус, в котором сидели бойцы, в том числе Нурмагомедов. Двоим пришлось сняться с турнира из-за травм: причина – осколки стекла.

Макгрегора арестовали, был суд. Кстати, атака Макгрегора была отснята от начала до конца. Даже в автобусе, у которого брошенной тележкой выбило стекло, сидел человек с камерой. А Хабиб тут же дал интервью. Совпадение или PR-акция по раскрутке боя Хабиб vs Конор?

"Если отойти от стычек и шоу и поговорить исключительно о бойцовских качествах и достижениях, становится понятно, что это будет за бой", — предвкушает руководитель информационного агентства "Мастер спорта", PR-менеджер Хабиба Нурмагомедова Арслан Доциев.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля 2018 года он победил американца Эла Яквинту.

Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

"Все мы ждали этой новости и дождались. Хабиб получил главный бой в своей карьере. Все свои крупные шансы в жизни он до этого реализовывал", — отмечает спортивный комментатор Роман Мазуров.