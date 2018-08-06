Убийцу Старовойтовой обвинили в организации трех убийств на Кипре

Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, который ранее был осужден на 17 лет колонии по делу об убийстве в 1998 году политика Галины Старовойтовой, предъявлено обвинение в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году, передает ТАСС. По словам адвоката Глущенко Александра Афанасьева, обвинение предъявлено в новой редакции.

Бизнесмен Вячеслав Шевченко, его деловой партнер Юрий Зорин и их переводчицы были убиты в 2004 году на вилле в пригороде Пафоса.

По данным следствия, в 1992 году Глущенко, будучи депутатом Госдумы и имея связи в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, за это он каждый месяц получал порядка 50 тысяч долларов.

Когда Глущенко в 2003 году уехал из России, Шевченко сказал, что выплат больше не будет, на что бывший депутат начал угрожать бизнесмену и якобы требовать единовременной выплаты в 10 миллионов долларов или передачи ему АО "Метрополь", которое принадлежало семье Шевенко.

По данным следствия, Глущенко стал организатором убийства Шевченко на Кипре, чтобы запугать семью бизнесмена он решил убить его партнера Зорина и переводчицу. В 2009 году Глущенко предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

В настоящее время Глущенко обвиняется по статье "Организация убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с вымогательством".

По словам защитника, отсутствуют какие-либо доказательства. Он отметил, что показания против Глущенко также дал предполагаемый организатор действовавшего в Петербурге "тамбовского сообщества" Владимир Барсуков (Кумарин), который проходил по делу об убийстве Старовойтовой.