Актер из сериала "Чемпион" умер на 57-м году жизни

Актер Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет – об этом в своем Instagram сообщила актриса Мария Берсенова. Причину смерти она не назвала.

Вместе с Берсеневой Черненко играл в спектакле "Анна Каренина" Московского независимого театра. Также популярным у театралов он стал благодаря роли Воланда в спектакле "Мастер и Маргарита".

Телезрители могли запомнить Виктора Черненко по сериалам "Чемпион" и "Звездочет", фильмам "Астенический синдром", "Перемена удачи" и другим.